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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الجنيه الذهب في الإمارات أول أيام عيد الفطر

أسعار الذهب فى الامارات
أسعار الذهب فى الامارات

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الامارات العربية المتحدة اليوم الجمعة 21 ابريل  2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب بـ الدرهم الإماراتي.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة :

تتأثر أسعار الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الأمارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب بدون مصنعية في الإمارات اليوم الجمعة.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 24  نحو 246.50 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 22 نحو 226 درهم إماراتى.  

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 21 نحو  215.75 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 18 نحو  184.75 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 14 بلغت نحو  143.75 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة  للجرام عيار 12 وصلت نحو 123.25 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة  لـ الأوقية بلغت نحو 7668 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الاماراتى اليوم الجمعة لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 1726درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة لـ الكيلو سجلت نحو 246.5 درهم إماراتى.

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عوامل تحدد أسعار الذهب فى الإمارات:

تعتبر أسعار الذهب اليوم الإمارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الامارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

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