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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يوزع كوبونات مواد غذائية مجانية على عمال النظافة وأفراد الخدمات الأمنية

محافظ المنوفية يوزع
محافظ المنوفية يوزع كوبونات مواد غذائية مجانية وكعك العيد

في لفتة طيبة ، قام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتوزيع كعك العيد والحلوى وكوبونات السلع الغذائية بالمجان على عمال منظومة النظافة وأفراد الخدمات الأمنية بعدد من الشوارع الرئيسية بشبين الكوم، لمشاركتهم فرحتهم احتفالا بعيد الفطر وإدخال البهجة إلى قلوبهم، موجهاً لهم التحية والتقدير لحرصهم ومجهوداتهم على مواصلة عملهم خلال عيد الفطر.


جاء ذلك خلال جولته التفقدية سيراً على الأقدام للوقوف على الحالة العامة ومستوى النظافة بكافة الشوارع والميادين العامة تزامناً مع حلول عيد الفطر ، جاء ذلك بحضور نائبه  محمد موسى ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، وهناء عقيلة رئيس حي غرب.

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محافظ المنوفية يوزع الورود وكعك العيد على المواطنين والأطفال بالشوارع


وكلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن بالتواجد الميداني بالشارع والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كافة الإشغالات حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري، فضلاً عن الاستمرار في تلقى شكاوى وبلاغات المواطنين عبر غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام خلال أيام العيد للتعامل الفوري معها بما لا يعكر صفو الاحتفالات.

محافظ المنوفية يوزع كوبونات مواد غذائية مجانية وكعك العيد على عمال النظافة وأفراد الخدمات الأمنية
محافظ المنوفية يوزع كوبونات مواد غذائية مجانية وكعك العيد على عمال النظافة وأفراد الخدمات الأمنية
محافظ المنوفية يوزع كوبونات مواد غذائية مجانية وكعك العيد على عمال النظافة وأفراد الخدمات الأمنية
محافظ المنوفية يوزع كوبونات مواد غذائية مجانية وكعك العيد على عمال النظافة وأفراد الخدمات الأمنية
محافظ المنوفية يوزع كوبونات مواد غذائية مجانية وكعك العيد على عمال النظافة وأفراد الخدمات الأمنية
محافظ المنوفية يوزع كوبونات مواد غذائية مجانية وكعك العيد على عمال النظافة وأفراد الخدمات الأمنية
محافظ المنوفية يوزع كوبونات مواد غذائية مجانية وكعك العيد على عمال النظافة وأفراد الخدمات الأمنية
محافظ المنوفية يوزع كوبونات مواد غذائية مجانية وكعك العيد على عمال النظافة وأفراد الخدمات الأمنية
محافظ المنوفية يوزع كوبونات مواد غذائية مجانية وكعك العيد على عمال النظافة وأفراد الخدمات الأمنية
محافظ المنوفية يوزع كوبونات مواد غذائية مجانية وكعك العيد على عمال النظافة وأفراد الخدمات الأمنية
محافظ المنوفية يوزع كوبونات مواد غذائية مجانية وكعك العيد على عمال النظافة وأفراد الخدمات الأمنية
محافظ المنوفية يوزع كوبونات مواد غذائية مجانية وكعك العيد على عمال النظافة وأفراد الخدمات الأمنية
محافظ المنوفية يوزع كوبونات مواد غذائية مجانية وكعك العيد على عمال النظافة وأفراد الخدمات الأمنية
محافظ المنوفية يوزع كوبونات مواد غذائية مجانية وكعك العيد على عمال النظافة وأفراد الخدمات الأمنية
محافظ المنوفية يوزع كوبونات مواد غذائية مجانية وكعك العيد على عمال النظافة وأفراد الخدمات الأمنية
محافظ المنوفية يوزع كوبونات مواد غذائية مجانية وكعك العيد على عمال النظافة وأفراد الخدمات الأمنية
محافظ المنوفية يوزع كوبونات مواد غذائية مجانية وكعك العيد على عمال النظافة وأفراد الخدمات الأمنية
محافظ المنوفية يوزع كوبونات مواد غذائية مجانية وكعك العيد على عمال النظافة وأفراد الخدمات الأمنية
منظومة النظافة عيد الفطر محافظ المنوفية المنوفية عمال النظافة حلول عيد الفطر

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