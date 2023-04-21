مفاجأة مدوية.. أمريكا تستعد للتخلي عن أوكرانيا قبل الهجوم المضاد

أفادت صحيفة “يني شفق” التركية، بأنه بعد تسريب وثائق البنتاجون السرية، قد تغير الولايات المتحدة نهجها لدعم كييف قبل الهجوم المضاد المخطط له.

وقالت الصحيفة: "فيما يتعلق بتسريب وثائق سرية قبل الهجوم المضاد المتوقع في الربيع، بدأت واشنطن بإعادة النظر في الوضع في أوكرانيا".

وأضافت: “بدأ الضغط على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لوقف المزيد من المساعدة لكييف”.

وأوضحت أن “هذا يرجع إلى الخطط غير الواقعية للزعيم الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لتحقيق هزيمة عسكرية كاملة لموسكو في الصراع”.

وخلصت إلى أن عودة دونباس وشبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا أمر مستحيل، وحتى مع إمدادات الناتو الحالية، لن يكون نظام كييف قادرًا على التأثير على نتيجة الأزمة.