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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كاد يقتل أبا وابنته.. ثور هائج يثير الذعر بشارع بريطاني

ثور هائج يثير الذعر
ثور هائج يثير الذعر بشارع بريطاني

قُتل ثور غاضب، برصاصة بعد أن شوهد وهو يركض نحو والد كان ينزل بناته في المدرسة.

 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم استدعاء الشرطة إلى مكان غريب في شارع ويلز ، شيشاير، الساعة 8.50 من صباح يوم أمس (20 أبريل).

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة تلقت مكالمات بوجود  ثور هائج في المنطقة، حيث شوهد  وهو يشن هجومًا على رجل وابنته.

ونتيجة لذلك ، تم إغلاق المنطقة، على الرغم من الجهود المبذولة لإنقاذ الثور وتهدئته ، إلا أنه ظل مضطربًا وقتل  في النهاية بالرصاص.


وأشارت الصحيفة أنه  من الواضح أن الثور كان في محنة في بيئة غير مألوفة وفي حالة من الذعر، حيث تم بذل الكثير من الجهد لتهدئة الثور وإمساكه قبل إطلاق النار عليه. 

ثور ثور غاضب

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