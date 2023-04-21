الأهلي يحشد أسلحته قبل مواجهة الرجاء الحاسمة بدوري أبطال أفريقيا

يخضع أحمد عبدالقادر جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لاختبار طبي أخير علي هامش مران أبناء الرداء الأحمر المقرر له مساء اليوم باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب دور الــ8 لدوري أبطال أفريقيا، وحدد الإتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 29 أبريل الجاري موعداً لمواجهة الإياب التي ستقام بالمغرب.

ومن المقرر أن يكون مران اليوم هو الفيصل في تحديد موقف أحمد عبدالقادر من المشاركة أساسياً أو التواجد علي دكة البدلاء، خاصة أنه عائد من إصابة بشد في العضلة الخلفية ابعدته عن المباريات الثلاث الأخيرة، وبدأ عبدالقادر في المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات وظهر في مران الكرة مساء أمس فقط.

واستقر السويسري مارسيل كولر علي القوام الرئيسي الذي سيخوض به مباراة الغد أمام الرجاء البيضاوي المغربي حيث سيبدأ بمحمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومروان عطية وبيرسي تاو وحسين الشحات( احمد عبدالقادر) ومحمود عبدالمنعم كهربا.