أول تعليق من روسيا على تصريحات أمين الناتو بشأن انضمام أوكرانيا للحلف

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو” وعد بقبول انضمام أوكرانيا إلى عضويته من أجل تحفيزها على أداء مهمة الحلف لهزيمة روسيا.

وقال زاخاروفا، في بيان نشر علي الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، إن “حلف الناتو يضع لنفسه هدف هزيمة روسيا في أوكرانيا، ولتحفيز كييف، فإنه يعد بأنه بعد انتهاء الصراع، يمكن قبول الدولة في الحلف. مثل هذه التصريحات قصيرة النظر وخطيرة”.



ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، زيارة الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، بأنها محاولة "لإحياء المناقشات حول احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو”.

وبالأمس، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، خلال زيارة غير معلنة إلى كييف إن أوكرانيا ستنضم في النهاية إلى الحلف.