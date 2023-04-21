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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من روسيا على تصريحات أمين الناتو بشأن انضمام أوكرانيا للحلف

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو” وعد بقبول انضمام أوكرانيا إلى عضويته من أجل تحفيزها على أداء مهمة الحلف لهزيمة روسيا.

وقال زاخاروفا، في بيان نشر علي الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، إن “حلف الناتو يضع لنفسه هدف هزيمة روسيا في أوكرانيا، ولتحفيز كييف، فإنه يعد بأنه بعد انتهاء الصراع، يمكن قبول الدولة في الحلف. مثل هذه التصريحات قصيرة النظر وخطيرة”.

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ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، زيارة الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، بأنها محاولة "لإحياء المناقشات حول احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو”.

وبالأمس، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، خلال زيارة غير معلنة إلى كييف إن أوكرانيا ستنضم في النهاية إلى الحلف.

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