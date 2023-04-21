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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إطلاق تلسكوب محمول بالبالون بقيمة 4.1 مليون إسترليني لتصوير المجرة

إطلاق تلسكوب محمول
إطلاق تلسكوب محمول بالبالون بقيمة 4.1 مليون لتصوير المجرة

ساعد علماء بريطانيون في التقاط صور ساحرة للمجرات باستخدام بالون بحجم ملعب كرة قدم. 

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، تم إطلاق تلسكوب محمول بالبالون بقيمة 4.1 مليون جنيه إسترليني بنجاح من مطار واناكا بنيوزيلندا يوم الأحد ، وذلك بفضل جامعة دورهام وفريق دولي من علماء الفلك. 

تم إرسال التلسكوب التصويري المحمول بالضغط الفائق - المعروف باسم SuperBIT - في مهمة مدتها 100 يوم للتحقيق في لغز المادة المظلمة.

ويطفو التلسكوب على ارتفاع 108000 قدم فوق الأرض ، وقد التقطت بالفعل بعض الصور المذهلة لمجرات Antennae وهي تصطدم على بعد 60 مليون سنة ضوئية. 

بدأت هذه المجرات الحلزونية في الاصطدام ببعضها البعض منذ بضع مئات من ملايين السنين ، مما يجعلها من أصغر المجرات المتصادمة التي شاهدها علماء الفلك.

تلسكوب بالون

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