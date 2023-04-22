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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لابس نقاب.. تفاصيل سقوط عامل هدد موظفة وسرقها تحت تهديد السلاح بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الأزبكية الجزئية، حبس عامل سابق بشركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسلل الي مقر الشركة بالأزبكية ونجح في تهديد موظفة والتعدي عليها بسلاح ابيض ثم استولي علي أموال ولاذ بالهرب.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تخفي عامل سابق بشركة في زي منقبات وتسلل الي مقر الشركة بالأزبكية ونجح في تهديد موظفة والتعدي عليها بسلاح ابيض ثم استولي علي أموال ولاذ بالهرب الي ان تم تحديده وضبطه.

تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من موظفة بإحدى شركات قطع غيار السيارات - الكائنة دائرة القسم مصابة بجرح قطعي بالرأس وسحجات بالذراعين ، وقررت بأنها حال تواجدها بالشركة عملها بمفردها فوجئت بدخول سيدة مجهولة "ترتدى نقاب" ، ولدى تأكد الأخيرة بأن المُبلغة بمفردها قامت بإخراج "آلة حادة" من بين طيات ملابسها والتعدي عليها ، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها .

وعقب ذلك قامت السيدة المُشار إليها بكسر باب المكتب الخاص بمالك الشركة وسرقة مبلغ مالى من داخله ، ولاذت بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل سابق بالشركة المشار إليها - مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته المبلغ المنوه عنه كما تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة ، والنقاب المستخدم .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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