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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضي..وإيجي إكس يغلق عند 17516.04 نقطة

صدى البلد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 17516.04 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2991.93 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 4549.74 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 20933.88 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3491.39 نقطة.

مثلت تعاملات المصريين 82.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.7%، وسجل العرب 8.5%.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 5.574 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1.693 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 81.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 7.1%، والعرب على 11.1%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 73.2 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بقيمة 35.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

البورصة المصرية إيجي إكس 100 ايجى أكس 30

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