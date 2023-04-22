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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تلت التلاتة الحلقة الاخيرة .. اتهام أمجد بقتل مي سليم .. وانتحار ليلى زاهر

تلت التلاتة
تلت التلاتة

شهدت الحلقة الاخيرة من مسلسل “تلت التلاتة” العديد من الاحداث المشوقة حيث اكتشف أمجد إن فريدة زوجته هي التي قُتلت وليست فريال، وأن فريال لعبت عليه دور فريدة لضعف شخصيتها، وعدم قدرتها على المواجهة.

بينما تم توجيه الاتهام لـ أمجد في قتل سمر، وذلك بعدما وجدوا دليل يدينه في مسرح الجريمة.

وعلمت ياسمين “ليلى أحمد زاهر” ما حدث، وحقيقة الاحداث حولها، واكتشفت ابتزاز أمجد وتهديده بنشر الفيديو وقامت بالانتحار.

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كما اكتشف أمجد، أن ابنه عمر ليس ابنه وانما هو ابن فريال وعلي، ولكنهما انكرا الامر بسبب خلفته بدون زواج.

يذكر أن شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، صوراً جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت غادة عبد الرازق عن نهاية مسلسلها الجديد “تلت التلاته”:أخيرا الحمدلله الحلقه الأخيره انتظرونا قريبا بإذن الله مع الجزء الثاني خارج رمضان".

وكان مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، تم  عرض حلقاته في شهر رمضان 2023، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرة والناس.

تلت التلاتة فريال سمر ليلي احمد زاهر امجد

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