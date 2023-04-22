أمريكا: إجلاء طاقم السفارة في الخرطوم عملية محفوفة بالمخاطر

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس الجمعة، أن المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تجعل أي محاولة لإجلاء طاقم السفارة في الخرطوم عملية محفوفة بالمخاطر.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت الخميس أنها بصدد إرسال عسكريين إلى منطقة شرق إفريقيا تحسّباً لاحتمال إجلاء طاقم سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم.

لكن المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل قال إنه "بسبب الوضع الأمني غير المستقر في الخرطوم وإغلاق المطار، ليس من الآمن في الوقت الراهن أن تجري الحكومة الأميركية إجلاء منسّقا".

وسعت الخارجية الأمريكية إلى جمع الموظفين الأمريكيين في مكان واحد في العاصمة السودانية لتوفير حماية أفضل لهم من المعارك ولاستكمال الاستعدادات لعملية إجلاء محتملة.

حشد قوات

والخميس قال البنتاجون إنه بصدد حشد قوات في المنطقة من أجل عملية إجلاء يعتقد أنها ستدار من قاعدة أمريكية في جيبوتي تقع على بعد 1126 كلم إلى جنوب شرق الخرطوم.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الأميركية: "نحن بصدد نشر قدرات إضافية في المنطقة لحالات طوارئ على صلة بضمان أمن الموظفين الأمريكيين في السفارة وتسهيل مغادرتهم المحتملة للسودان".

وقال باتيل: "لقد أبلغنا الطرفين بكل وضوح بأنه من غير المقبول على الإطلاق أن يتعرّض دبلوماسيونا لأي هجمات أو تهديدات أو مخاطر".