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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحفظ على 210 حالة إشغال خلال 3 حملات مكبرة شرقي الإسكندرية

حملات مكبرة شرقي
حملات مكبرة شرقي الإسكندرية


قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية 3 حملات مفاجئة بنطاق الحي، لمتابعة حالة الشوارع والميادين وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام ورصيف المشاه والنظافة ، وكذا التفتيش على المحال ومدى التزامها بالاجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق.

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وخلال الحملة تم التحفظ على 210 حالة إشغال متنوع ، وتم غلق وتشميع محل مخالف مدار بدون ترخيص ، وأوضح حبيب أن الحملات على مدار اليوم استهدفت أمام المستشفى الجامعى بسموحة وامام حدائق الحيوان وشارع ألبرت الاول وشارع حسين سرى وميدان عزبة سعد ، بالإضافة إلى المرور على طريق الجيش ، وتم التحفظ على كافة الإشغالات وإزالة حواجز السيارات ، وشدد رئيس الحي على عدم ارتكاب أية مخالفات مرة أخرى لعدم تعرض معداتهم للمصادرة وتوقيع عقوبات أخرى ، مؤكدا أن الحملات المفاجئة مستمرة على مدار اليوم لفرض الانضباط ومعاقبة المخالفين.
 جاء ذلك بحضور مازن البراجة عضو المكتب الفني للمحافظ ومشاركة وحدة التدخل السريع بالمحافظة ومسئولي شركة نهضة مصر ، ومدير ومعاوني إدارة إشغال الطريق  بالحي ورخص المحلات وإدارة المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية.
يأتي هذا تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بتكثيف الحملات خلال اجازة عيد الفطر المبارك على المحال التجارية وإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة المرور والمارة وتغريم ومعاقبة المخالفين وفرض الانضباط بالشوارع والميادين بنطاق الحي .
 

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