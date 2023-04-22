التحفظ على 210 حالة إشغال خلال 3 حملات مكبرة شرقي الإسكندرية



قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية 3 حملات مفاجئة بنطاق الحي، لمتابعة حالة الشوارع والميادين وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام ورصيف المشاه والنظافة ، وكذا التفتيش على المحال ومدى التزامها بالاجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق.

وخلال الحملة تم التحفظ على 210 حالة إشغال متنوع ، وتم غلق وتشميع محل مخالف مدار بدون ترخيص ، وأوضح حبيب أن الحملات على مدار اليوم استهدفت أمام المستشفى الجامعى بسموحة وامام حدائق الحيوان وشارع ألبرت الاول وشارع حسين سرى وميدان عزبة سعد ، بالإضافة إلى المرور على طريق الجيش ، وتم التحفظ على كافة الإشغالات وإزالة حواجز السيارات ، وشدد رئيس الحي على عدم ارتكاب أية مخالفات مرة أخرى لعدم تعرض معداتهم للمصادرة وتوقيع عقوبات أخرى ، مؤكدا أن الحملات المفاجئة مستمرة على مدار اليوم لفرض الانضباط ومعاقبة المخالفين.

جاء ذلك بحضور مازن البراجة عضو المكتب الفني للمحافظ ومشاركة وحدة التدخل السريع بالمحافظة ومسئولي شركة نهضة مصر ، ومدير ومعاوني إدارة إشغال الطريق بالحي ورخص المحلات وإدارة المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية.

يأتي هذا تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بتكثيف الحملات خلال اجازة عيد الفطر المبارك على المحال التجارية وإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة المرور والمارة وتغريم ومعاقبة المخالفين وفرض الانضباط بالشوارع والميادين بنطاق الحي .

