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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يدعم تقنية 5G.. هاتف جديد يغزو الأسواق بنظام "هارموني" من هواوي

هاتف Wiko Hi Enjoy
هاتف Wiko Hi Enjoy 60 5G

أطلقت شركة شركة Wiko الفرنسية، هاتف ذكي جديد بسعر منافس، مجهز بمواصفات وكاميرات ممتازة ويعمل مع شبكات 5G.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف Wiko Hi Enjoy 60 5G، بشاشة من نوع TFT LCD، يبلغ قياسها 6.75 بوصة، وبدقة عرض 720 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، مع معدل سطوعها إلى 260 شمعة في المتر المربع تقريبا.

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سعر ومواصفات هاتف Wiko Hi Enjoy 60 5G

 

وحصل هاتف Wiko Hi Enjoy 60 5G على هيكل ذي تصميم أنيق، تبلغ أبعاد الجهاز 168.3×77.7×9 ملميتر، ويصل وزنه إلى 199 جراما.

ويتم تشغيل هاتف Hi Enjoy 60 5G بواسطة معالج قوي من نوع Dimensity 6020، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بمعالج رسوميات متطور من نوع Mali-G57 MC2، وذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 128 و256 جيجابايت.

هاتف Wiko Hi Enjoy 60 5G

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتمتع هاتف Hi Enjoy 60 5G، بكاميرا خلفية مزدوجة، تأتي مع عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل ومستشعر إضافي بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

هاتف Wiko Hi Enjoy 60 5G

ويحزم هاتف Wiko Hi Enjoy 60 5G، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 ميلي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 وات، عبر منفذ شحن من نوع USB Type-C، وتشمل الميزات ألأخرى بالهاتف تقنية تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذين لشرائح الاتصال.

هاتف Wiko Hi Enjoy 60 5G

وسيتوفر هاتف Wiko Hi Enjoy 60 5G، مقابل سعر يبدأ من 202 دولار أمريكي (أي ما يعادل 6100 جنيه مصري).

هاتف Wiko Hi Enjoy 60 5G
هاتف أندرويد هاتف ذكي WIKO شبكات 5G Wiko Hi Enjoy 60 5G

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