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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اتهامه بتسريب وثائق سرية..الحرس الوطني الأمريكي يشارك معلومات استخبارية جديدة

صدى البلد

شارك الحرس الوطني الجوي الأمريكي جاك تيكسيرا معلومات استخباراتية سرية في وقت سابق ولجمهور أكبر بكثير ، وفقًا لتقارير نيويورك تايمز.
نشر الحرس الوطني الجوي الأمريكي المتهم بتسريب وثائق دفاع سرية لمجموعة صغيرة ، معلومات حساسة قبل أشهر مما كان معروفًا في السابق وإلى مجموعة دردشة أكبر بكثير ، وفقًا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمزعلى الإنترنت.

في فبراير 2022 ، بعد وقت قصير من شن روسيا على أوكرانيا الحرب، بدأ ملف تعريف المستخدم المطابق لملف جاك تيكسيرا في نشر معلومات استخباراتية سرية حول المجهود الحربي الروسي لمجموعة لم يتم الكشف عنها سابقًا تضم ​​حوالي 600 عضو على المنصة الاجتماعية Discord.

تضمنت المعلومات المكتشفة حديثًا تفاصيل عن الضحايا الروس والأوكرانيين وأنشطة وكالات التجسس في موسكو وتحديثات بشأن المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

وادعى تيكسيرا أنه ينشر معلومات من وكالة الأمن القومي ووكالة المخابرات المركزية ووكالات استخبارات أخرى.

المخابرات الأوكرانيين أوكرانيا روسيا نيويورك تايمز الحرس الوطني

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