شوبير : بالتوفيق للنادي الأهلي اليوم أمام الرجاء

شارك الإعلامي أحمد شوبير تغريدة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب شوبير:"بالتوفيق للنادي الأهلي اليوم ممثل مصر في بطولة دوري أبطال أفريقيا في مباراته أمام الرجاء المغربي".

تنطلق مساء اليوم السبت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام الرجاء المغربي في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي



ويواجه فريق الأهلي نظيره الرجاء المغربي اليوم السبت 22 أبريل في تمام الساعة ال التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسودان والأردن وجنوب أفريقيا، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان والساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة دبي وأبوظبي.

وتقام مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي علي ملعب استاد القاهرة الدولي وتذاع عبر قنوات بي ان سبورتس .

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته مساء اول امس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها مساء يوم السبت على استاد القاهرة، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الفني في تدريبات الكرة، فيما خاض رباعي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شويير وحمزة علاء، تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.