روسيا تطور بدلة تخفي للقناصين تحمي الجنود والمعدات

أعلنت إحدى الشركات الروسية، قيامها بإبتكار جديد مهمته إخفاء القناصين في المعرض المتخصص الثاني للمعدات بموسكو.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء أن بدلة القناصة الذي أطلقوا عليها “بوغومول-زيد” الخفية لأجهزة التصوير الحرارية، تتفوق على نظائرها الأجنبية في بعض الجوانب.



وقال فيكتور كونستانتينوبولسكي، ممثل شركة التصنيع ألفا كي، لوكالة سبوتنيك: “في هذا المعرض، قدمنا ​​أحدث التقنيات – معدنة النسيج، والتي تتيح تطوير بدلة خفية أطلقنا عليها اسم بوغومول-زيد”.

وبحسب كونستانتينوبولسكي فإن البدلة التي تقدم لأول مرة هذا العام، تتميز بأنها تعمل في نطاق الأشعة تحت الحمراء، وتحمي من التصوير الحراري.



وأضاف المسئول الروسي أن البدلة لا يمكن حماية المقاتل فحسب، بل المعدات، بالإضافة إلي انها تقلل من الرؤية الحرارية عند الشفق والليل. ميزة أخرى هي خفة وزنها من 1 إلى 3 كيلوغرامات.

وتم تصميم هذه البدلة للقناصة، وأضاف: “هذا هو أحدث ابتكار، نواصل تحسين بدلتنا، ولكن الآن يتم اختبارها من قبل وزارة الدفاع الروسية، والمقاتلين في منطقة العملية الخاصة”.