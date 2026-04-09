تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس
لبنان.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 203 و1000 مصاب
إسبانيا تعلن إعادة فتح سفارتها في إيران لتعزيز التواصل الدبلوماسي
لدعم المحتوى المعرفي .. وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق دار نشر بمركز سقارة لأول مرة منذ 42 عامًا
مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول حكم بيع الوقف لاستبداله بمسجد أوسع
مقتـ.ل 182شخصاً وإصابة 890 آخرين .. قرار عاجل من الرئاسة اللبنانية بعد المجـ.زرة الإسرائيلية
البابا تواضروس يترأس قداس خميس العهد بـ «كينج مريوط» وسط حضور كنسي وشعبي
اليوم.. الأهلي يلتقي الجزيرة والزمالك مع سموحة في نصف نهائي كأس مصر للكرة الطائرة
4 وزراء يضعون خريطة تنفيذ القرى المنتجة.. والصناعات الغذائية والنسيجية نواة التنمية بالريف
شركات وعقارات وسيارات فارهة.. كيف أخفى محمد وزيري ملايين هيفاء وهبي؟
موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفيدرالية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم القضاء على السكرتير الشخصي لأمين عام حزب الله
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

وكيل اقتراحات النواب : مصر تقود لحظة التهدئة الكبرى فى الشرق الأوسط

النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب
أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب ترحيبه بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا أن هذا التطور يمثل بارقة أمل حقيقية نحو خفض التوترات الإقليمية وفتح آفاق جديدة للحوار السياسي.

وأشار " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن مصر كانت دائمًا في مقدمة الدول الداعمة للسلام، حيث تؤمن القيادة السياسية بأن الحروب لا تجلب سوى الدمار وتعطيل مسارات التنمية، في حين أن الحوار والتفاهم يمثلان الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار المستدام مؤكداً أن دعم مصر الكامل وغير المشروط لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق يعكس وحدة المصير العربي، ويؤكد أن القاهرة لن تتخلى عن دورها التاريخي في الدفاع عن الأمن القومي العربي، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية لتحويل هذا الاتفاق إلى سلام دائم، مع مراعاة شواغل الدول العربية الأمنية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الشامل.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين : إن مصر لا تبحث عن دور، بل تقوم بدورها التاريخي، وستظل القاهرة منارة الاستقرار وصوت الحكمة، تقود جهود السلام وتحمي الأمن العربي، حتى تتحول المنطقة من ساحات صراع إلى ميادين تنمية وازدهار حقيقي.

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

من "خميس العهد" حتى "شم النسيم".. 5 أيام إجازة في احتفالات أعياد الربيع والقيامة

أحمد جلال: الأهلي ينهي اتفاقه مع قلب دفاع الترجي التونسي.. تفاصيل

كلكم مدانون.. رد فعل صادم من سيد عبد الحفيظ تجاه لاعبي الأهلي

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

«كاف» يكشف موعد نهائي كأس الكونفيدرالية

مصر تدخل عصر صناعة القطارات.. مصنع بورسعيد يطلق أول قطار محلي خلال أشهر.. والمحافظ يؤكد: ندعم الصناعة الوطنية لتحقيق التنمية

وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.. خبير: فرصة لتجنب كارثة إقليمية

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

رجعت بعد 12 سنة.. حكاية اختـ..طاف طفلة واستغلالها في التسول

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

