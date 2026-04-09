وكيل اقتراحات النواب : مصر تقود لحظة التهدئة الكبرى فى الشرق الأوسط

أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب ترحيبه بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا أن هذا التطور يمثل بارقة أمل حقيقية نحو خفض التوترات الإقليمية وفتح آفاق جديدة للحوار السياسي.

وأشار " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن مصر كانت دائمًا في مقدمة الدول الداعمة للسلام، حيث تؤمن القيادة السياسية بأن الحروب لا تجلب سوى الدمار وتعطيل مسارات التنمية، في حين أن الحوار والتفاهم يمثلان الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار المستدام مؤكداً أن دعم مصر الكامل وغير المشروط لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق يعكس وحدة المصير العربي، ويؤكد أن القاهرة لن تتخلى عن دورها التاريخي في الدفاع عن الأمن القومي العربي، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية لتحويل هذا الاتفاق إلى سلام دائم، مع مراعاة شواغل الدول العربية الأمنية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الشامل.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين : إن مصر لا تبحث عن دور، بل تقوم بدورها التاريخي، وستظل القاهرة منارة الاستقرار وصوت الحكمة، تقود جهود السلام وتحمي الأمن العربي، حتى تتحول المنطقة من ساحات صراع إلى ميادين تنمية وازدهار حقيقي.