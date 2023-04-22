تصعيد خطير.. أوكرانيا تشن أكثر من 20 غارة على منطقة كورسك الروسية

أفاد حاكم مقاطعة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا، رومان ستاروفويت، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية استهدفت بلدية ريلسكي التابعة للمقاطعة أكثر من 20 مرة.

وكتب ستاروفويت، عبر "تليجرام":"تم تسجيل أكثر من 20 غارة أوكرانية على عدة قرى في المقاطعة، إلا أنه لم تقع أية إصابات أو أضرار في صفوف المدنيين أو ممتلكاتهم".

وأضاف: “القصف الأوكراني ترك قرى أوبيستا ولوكوت ونوفوإيفانوفكا بدون كهرباء، نتيجة تضرر شبكة توزيع الكهرباء”، مشيرا إلى أن الفنيين سيشرعون في إصلاح الأضرار التي لحقت بالمحطة، بمجرد أن تصبح الأوضاع أكثر أمنا.

وتقع بلدية ريلسكي على الحدود مع مدينة سومي الأوكرانية، وتتعرض للقصف الأوكراني بشكل مستمر، حيث تستهدف القوات الأوكرانية المناطق الروسية الحدودية بشكل شبه دائم، باستخدام المسيرات، وغيرها من الأساليب.