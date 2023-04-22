الفنانة غادة طلعت: تجربتي الفنية قائمة على تأثير الدور في المشاهد.. فيديو

قالت الفنانة غادة طلعت إن تجربتها الفنية قائمة على تأثير الدور في المشهد وليست مساحته في العمل الدرامي، مشيرة إلى أن مشاهدها في مسلسل “الاختيار” كانت قليلة جدا ولكنها تركت أثرا في الجمهور.

وأضافت الفنانة غادة طلعت، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية": “أحيانا بيكون قدامي مساحات من العمل الفني من أوله لآخره، ولكن لا يوجد بها مشهد مؤثر”، وتابعت: "الدور يقاس بتأثيره".

وأوضحت الفنانة غادة طلعت، أن مسلسل " جت سليمة" كان لطيفا جدا بالنسبة لها، معقبة: "حبيته أول ما قرأته ومسلسل هادي وكوميدي وأكتر حاجة حبيتها في رمضان".

وأشارت إلى أن توقيت عرض مسلسل "جت سليمة" في الجزء الثاني من رمضان كان اختيارا موفقا جدا، وبعيدا عن الصراعات والمشكلات الدرامية.