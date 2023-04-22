ثلاثي هجومي ناري.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الرجاء المغربي

استقر مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي بشكل كبير عن التشكيل الأساسي لمواجهة الرجاء المغربي، المقرر لها اليوم السبت، في تمام التاسعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يدفع مارسيل كولر بثلاثي ناري في خط الهجوم أمام الرجاء المغربي، مكون من محمود عبد المنعم “كهربا” وحسين الشحات وبيرسي تاو.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الرجاء المغربي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات - كهربا - بيرسي تاو.

ويستهدف الأهلي تحقيق فوزا عريضا على الرجاء المغربي في مواجهة الليلة يسهل من مهمته في لقاء الإياب بالدار البيضاء.