رئيسة اليونان توافق على طلب حل البرلمان

وافقت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، اليوم السبت، على طلب من رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس لحل البرلمان وإجراء انتخابات في 21 مايو.

وأعلن ميتسوتاكيس موعد الانتخابات خلال اجتماع لمجلس الوزراء في أواخر مارس ، قبل أشهر قليلة من انتهاء ولايته رسميًا في يوليو، وطلب من الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو حل البرلمان في 23 أبريل، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وستجرى الانتخابات في ظل نظام التصويت النسبي ، وتظهر استطلاعات الرأي أنه من غير المرجح أن يؤمن حزب ميتسوتاكيس الديمقراطي الجديد ولا حزب المعارضة الرئيسي ، حزب سيريزا اليساري ، الأصوات اللازمة لأغلبية برلمانية مطلقة.

وقال ميتسوتاكيس إنه يأمل في المشاركة الكاملة في الانتخابات.

إذا لم تتمكن الأحزاب المنتخبة من تشكيل حكومة ائتلافية ، فسيتم إجراء تصويت ثانٍ في أوائل يوليو.