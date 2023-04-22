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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن عن مسابقة القرآن الكريم تحت سن 18 سنة

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف

قالت وزارة الأوقاف إنه تشجيعًا لأبنائنا وبناتنا تحت سن ١٨ سنة نطلق مسابقة للقرآن الكريم خاصة بهم على ثلاثة مستويات

المستوى الأول : حفظ القرآن الكريم كاملا لمن هم تحت سن عشر سنوات من الجنسين في تاريخ نشر الإعلان . 
المستوى الثاني : حفظ القرآن الكريم كاملا  لمن هم أكبر من عشر سنوات حتى خمسة عشر عاما من الجنسين في تاريخ نشر الإعلان .

المستوى الثالث : حفظ القرآن الكريم كاملا  لمن هم أكبر من خمسة عشر عاما حتى ثمانية عشر عاما من الجنسين عند تاريخ نشر الإعلان .

واشترطت في المتقدم ألا يكون قد سبق فوزه وترشحه للمسابقة العالمية للقرآن الكريم قبل ذلك . 


وسيتم ترشيح الأوائل للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم مع جوائز مالية لجميع الناجحين في التصفيات النهائية بديوان عام وزارة الأوقاف أيا كان عددهم. 


فعلى الراغبين التقدم عبر الرابط التالي :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczvBMruPTjKtVqgOjzAPJLed9AWWbEhbFa-24jS2yCH3IElw/viewform?usp=sf_link

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