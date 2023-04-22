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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زلازل مدمرة تهز العالم خلال أيام

زلازل مدمرة تهز العالم خلال أيام.. تحذير جديد من العالم الهولندي

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن الزلزال الذي ضرب الاراضي التركية في الساعات الأولى من صباح اليوم في منطقة سيفريجا" على عمق 11 كم تحت الأرض . 

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وحذر العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، من وقوع عدة زلازل مدمرة في الفترة القادمة. 

وقال هوجربيتس :"هناك تقلبات ضعيفة قد تشير إلى بعض الزيادة الزلزالية في المناطق المحددة أو بالقرب منها خلال الأيام القادمة".

وكان العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، قد حذر من وقوع زلزال مدمر في الفترة من 14 إلى 15 أبريل، بقوة تتخطى 6 ريختر.

وقال هوجربيتس، إن الزلزال المدمر سيقع على بسبب حدوث تقارب في هندسة الكواكب، المتوقع أن ينتج عنها نشاط قوي وقد يحدث على أكثر تقدير في أثناء ساعات يوم الأحد 16 أبريل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور وفيديوهات حول الزلزال الذي وقع منذ أيام في تركيا.

وظهر في الصور تأثير الزلزال الذي وصل إلي إزاحة الخيام المقامة لضحايا الزلزال المدمر الذي وقع في ٦ فبراير بتركيا.

ولقي شخص مصرعه وأصيب 44 آخرين بجروح نتيجة سقوط أسطح المباني على الخيام المحيطة في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش

مريم كمال الزلزال الأراضي التركية

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