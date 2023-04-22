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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. الشرطة تستقبل المواطنين بالورود والهدايا في العيد

احتفالات العيد
احتفالات العيد

استقبل رجال الشرطة بمشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية وتوزيع الورود والهدايا على المارة ومستقلى السيارات الذين أشادوا بدور أجهزة الوزارة فى حفظ الأمن وتحقيق الإستقرار بكافة ربوع الوطن.

لاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بحلول عيد الفطر المبارك .. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين.

يأتى ذلك فى ضوء مواصلة تعزيز روح المشاركة الفعالة مع المواطنين بما يؤكد حرص أجهزة وزارة الداخلية على تفعيل الدور الإجتماعى بجانب الدور الأمنى لتأمين كافة المناسبات والإحتفالات المختلفة.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين من منطلق المسئولية الإجتماعية والحرص على التواصل مع المواطنين ومشاركتهم مظاهر الإحتفال بمختلف المناسبات.

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