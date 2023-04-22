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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أطفال مطروح يحتفلون بالعيد بمركز شباب السلوم

العيد احلى بمركز
العيد احلى بمركز شباب السلوم

أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، برعاية الدكتور "أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة، واللواء "خالد شعيب" محافظ مطروح، والدكتور "محمد عبد القادر" وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والدكتور "وليد رفاعي" مدير عام الشباب والرياضة بمطروح.

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قام مركز شباب السلوم بمحافظة مطروح بتنفيذ تلك المبادرة، متمثلا في "بشير غيضان" مدير إدارة شباب السلوم، و"عثمان كيلاني" مدير مركز شباب السلوم، وذلك في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة والسرور احتفالا بعيد الفطر المبارك، وفي إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لإستراتيجية الوزارة وتحقيق لأهدافها نحو مجتمع متكامل. 


تتضمن فاعليات المبادرة تنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب والتي تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانات المركز للجمهور وتتنوع بين ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وهدايا للمشاركين. 


تأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تأكيدا على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات.
 

العيد احلى بمركز شباب السلوم
العيد احلى بمركز شباب السلوم
العيد احلى بمركز شباب السلوم
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