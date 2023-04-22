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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هذا يحدث لجسمك عند وضع قشور الّليمون مع الماء | نتيجة تدهشك

صدى البلد

ماذا يحدث للجسم إذا تناولت أكثر من 3 قطع كحك طوال أيام العيد

-  يعتبر تناول قشور الّليمون أو شرب منقوع قشور الّليمون بالماء من علاجات التهاب الحلق، والإنفلونزا.

- تساعد قشور الّليمون على تحسين عمليّة الهضم.

- تعتبر التهابات الّلثة من أخطر مشكلات الفم، ومن أسباب التهاب الّلثة نقص فيتامين ج، ويعتبر مشروب قشر الّليمون علاج فعّال لمشاكل الّلثة والأسنان لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين ج.

-  تناول قشور الّليمون أو شرب منقوعه يقلّل من مستوى الكولسترول في الجسم، ممّا يقلّل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويحافظ علىصحّة الشّرايين.

-  تحتوي قشور الّليمون على البوتاسيوم الذي يسهم في المحافظة على ضغط الدّم.

-  يحتوي قشر الّليمون على الكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام، ومنع خطر إصابتها بالهشاشة، ويمنع التهاب المفاصل.

- تحتوي قشور الّليمون على مركّبات مضادّة للأكسدة، ممّا يحافظ على نضارة البشرة و يساعد على التّخلّص من البقع الدّاكنة، وعلاجمشاكل البشرة مثل حبّ الشّباب والتّصبّغات.

- يستخدم مشروب قشر الّليمون مع الماء لإنقاص الوزن، إذ تحتوي قشور الّليمون على مادّة البكتين التي أكدّت الدّراسات فعاليّتها فيتقليل امتصاص السكّر وبالتّالي فإنّها تسهم في تقليل الوزن.

- تساهم قشور الّليمون في التخلّص من المواد السّامّة في الجسم.

-  تناول قشور الّليمون يزوّد الجسم بالألياف الغذائيّة التي تعمل على تحسين الهضم وتقلّل من مشكلة الإمساك.

- شراب قشر الليمون المكوّنات ليمونتان كبيرتان. لتر من الماء الدّافئ.

-ملعقه صغيرة من العسل (مكوّن اختياريّ).

 

طريقة التّحضير:-

- نغسل الّليمون جيّداً للتّخلّص من المبيدات الحشريّة والأتربة العالقة بالقشور.

- نقشّر الّليمون، ونأخذ قشوره.

- نضيف الماء إلى قشر الّليمون ويترك مدّة ربع ساعة، ثمّ يمكننا تناوله مع العسل.

- يمكن أن نضيف مقدار ربع كوب من عصير الّليمون لتحسين الطّعم والحصول على فائدة أفضل.

نشر ٨ هذا يحدث لجسمك نتيجة تدهشك تحسين الهضم فيتامين ج نضارة البشرة إصابة بأمراض القلب خطر الإصابة بأمراض القلب

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