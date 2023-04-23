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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة عن داليا مصطفى: نجاح أبنائنا بالخارج يضيف لرصيد قوتنا الناعمة

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة داليا مصطفى الشافعي، لتوليها منصب مستشار في المجلس الاستشاري لدانيال سميث رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، للتعدد الثقافي والاندماج الاجتماعي، وإحدى المشاركات في مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" أحد سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" التي تنظمها وزارة الهجرة.

وأعربت وزيرة الهجرة عن فخرها بتولي الدكتورة داليا مصطفى الشافعي هذا المنصب الرفيع، وبما قدمته من جهود خلال الفترة الماضية استحقت عليها هذا المنصب، فضلا عن اعتزازها الشديد بمصريتها، مؤكدة أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بنجاحات المصريين في مختلف المجالات، مضيفة أن كل نجاح لأبنائنا بالخارج يضاف إلى رصيد قوتنا الناعمة، ويدعم صورة المصريين ونجاحاتهم في مختلف المجالات.

يذكر أن الدكتورة داليا مصطفى الشافعي هي رئيس الأكاديمية الكندية لتطوير الذات، وحصلت على الميدالية البلاتينية للملكة إليزابيث لإسهاماتها القيمة في المجتمع الكندي لمرتين، تخرجت من كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، وكانت الأولى على دفعتها وتعينت مدرس مساعد وحصلت على الماجستير في الأكاديمية، وكانت دراسة الدكتوراه الخاصة بها في علوم القيادة والتطوير وعلم النفس الإرشادي.

57 جائزة عالمية

كما حصلت الدكتورة داليا مصطفى على أعلى وسام شرفي إلكسندر جراهام من الملكة إليزابيث عن البحث العلمي في المجال الهندسي، حصلت على جائزة أكثر امرأة ملهمة حول كندا على مدار ثلاث أعوام في ٢٠١٧، ٢٠١٨ و٢٠١٩، وحاصلة على ٥٧ جائزة عالمية من كندا وأوروبا وأمريكا ومصر والأردن، في البحث العلمي والتدريس الأكاديمي والإرشاد النفسي وخدمة المجتمع والإلهام والعمل العام والإنجازات الهندسية والصناعة وعلوم القيادة والتطوير والإعلام.

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وزارة الهجرة المصريين بالخارج وزيرة الهجرة القيادة السياسية كلية الهندسة شئون المصريين بالخارج

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