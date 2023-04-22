تصريحات غير لائقة ومسيئة.. غضب واسع في ألمانيا بسبب أوكرانيا

غضب مستخدمو “تويتر” الألمان من هجوم نائب وزير خارجية أوكرانيا، أندريه ميلنيك، على برلين بسبب الإمدادات العسكرية لبلاده.

وطالب الدبلوماسي الأوكراني بعدم تأخير قرار نقل مقاتلات تورنادو ويوروفايتر إلى كييف، واختلف مع وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، الذي يعتبرهم غير مناسبين للقوات المسلحة الأوكرانية.

وكتب أحد المستخدمين: "أنتم الأوكرانيون المتغطرسون يجب أن يتوقفوا عن تصوير بلدكم كما يحلو لهم. معظم الناس لا يريدون شحنات أسلحة جديدة، لأن هذا سيحفز تصعيدًا مدمرًا".

وأضاف آخر: "أسمع سخطًا وانتقادًا منك فقط، ولم تقل كلمة امتنان، على الرغم من أن برلين تجاوزت بسببك كل الخطوط الحمراء التي يمكن تصورها".

وحذر آخر: "لسنا ملزمين بتزويدك بأي شيء على الإطلاق، ولا تنسي ذلك أبدًا".

وكتب آخر: “كلماتك غير لائقة ومسيئة، ألمانيا لا تريد التصعيد الذي تتوق إليه”.

وأضاف آخر: "ما زلت بحاجة إلى تعلم آداب السلوك وأساسيات الاتصالات التجارية. نبرتك غير مقبولة، وسلوكك لا يستحق لقب دبلوماسي".