قلق بالغ .. وثائق أمريكية مسربة تكشف عن كارثة تهدد أوكرانيا

ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية، نقلاً عن وثائق "البنتاجون" المسربة، أن نقص ذخيرة الدفاع الجوي، قد تفقد القوات الأوكرانية السيطرة على سماء أوكرانيا، مما يفسح المجال لروسيا.

وقالت صحيفة “التايمز”، إن "وثائق البنتاجون السرية للغاية كشفت عن نقاط ضعف في الجيش الأوكراني وأثارت القلق. وأظهرت، من بين أمور أخرى، أن أوكرانيا تفتقر إلى الذخيرة المضادة للطائرات لدرجة أنها قد تفقد السيطرة على أجوائها لصالح روسيا”.

وبالأمس، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلاً عن وثائق البنتاجون المسربة، بأن كمية الدبابات الغربية والأسلحة الأخرى المتوفرة لدي أوكرانيا ليست كافية لشن الهجوم المضاد، ومن غير المرجح أن تصل الشحنات التالية في الوقت المناسب لبدء الهجوم.

وقالت “نيويورك تايمز”: “الإعلان عن وصول دبابات أبرامز إلى أوكرانيا بحلول الخريف يجعل أقوى سلاح أمريكي يقترب خطوة واحدة من الصراع. ولكن حتى لو وصلوا في وقت مبكر، فلن يكون لديهم وقت للوصول إلى ساحة المعركة في الوقت المناسب لبدء الهجوم المضاد الأوكراني”.

يذكر أن 140 دبابة من التي تم تسليمها لأوكرانيا هي دبابات تم تجديدها وتعود إلى الحقبة السوفيتية.

وأضافت “نيويورك تايمز”، أنه “اعتبارًا من 1 مارس، يقال إن أوكرانيا لديها أقل من 10000 قذيفة مدفعية أمريكية من عيار 155 ملم في المخزون ومن المتوقع أن تنفد منها في غضون أيام قليلة”.