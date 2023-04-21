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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفينة فاسدة يجب إغراقها .. ضابط مخابرات أمريكي يصدم زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الفساد المستشري في أوكرانيا قد يكون سببًا لحجب الدول الغربية أي نوع من أنواع الدعم عن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وقال ريتر: "يجب أن تفهم أوروبا أن أوكرانيا سفينة فاسدة، وأفضل شيء يمكن القيام به هو التخلي عنها وإغراقها".

وأضاف: “يحاول الاتحاد الأوروبي الآن إيجاد طريقة لحل الوضع مع الحبوب الأوكرانية، مع محاولة إرضاء مصالح الجانبين”.

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وأكد ريتر، أن “هذا مستحيل عمليًا، حيث لا يوجد حد للفساد في هذا البلد الواقع في شرق أوروبا”.

وقال إن “الدول الغربية لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع من خلال التظاهر بأن نظام كييف جدير بالثقة”.

وخلص ريتر، إلى أن أوكرانيا لا تفكر إلا في نفسها ومصالحها، لذا يجب على أوروبا التوقف عن محاولة دعم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي”.

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