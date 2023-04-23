التحكيم سيئ.. نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلي والرجاء

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على فوز النادي الأهلي أمام الرجاء المغربي، في ربع النهائي بدوري أبطال افريقيا.

وكتب عبر تويتر: "‏الرجاء فريق صعب رغم أن مستوى الأهلي أفضل وإمكانياته أعلى إلا أن الرجاء فريق الكورة بتحبه زي مافيه لاعب الكورة بتحبه ماشية معاه ‏بتمنى القندوسي بدل تاو ‏والسولية استعاد الكثير من مستواه. ‏التحكيم سيئ".

وحقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الفوز أمام الرجاء المغربي بهدفين نظيفين في إطار ذهاب دور ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره الرجاء في إياب ربع النهائي في المغرب السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.