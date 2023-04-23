جوزيب بوريل يدعو لتسيير دوريات أوروبية في مضيق تايوان

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، القوات البحرية للدول الأعضاء في التكتل إلى القيام بدوريات في مضيق تايوان.

وشدد بوريل في مقال نشرته صحيفة "لوجورنال دو ديمونش" الفرنسية على ضرورة أن تكون أوروبا "حاضرة بشدة في هذه القضية التي تهم على صعيد الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا".

وأضاف: "لهذا السبب أدعو القوات البحرية الأوروبية للقيام بدوريات في مضيق تايوان للدلالة على حرص أوروبا على حريّة الملاحة في هذه المنطقة الحيوية للغاية".

وكان بوريل قد قال الثلاثاء في افتتاح جلسة بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ حول الصين إن "تايوان بالغة الأهميّة لأوروبا".

وتابع الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي "تايوان جزء ثابت من محيطنا الاستراتيجي لضمان السلام والدفاع عن مصالحنا".

وأضاف في مقاله: "هذا المضيق الأكثر استراتيجية في العالم، خاصة في ما يتعلق بالتجارة.. يجب أن نكون حاضرين هناك من خلال عمليات حريّة الملاحة".

ماكرون يثير الجدل

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد زيارته الصين، ورفض فيها "منطق الكتل" بشأن قضية تايوان وحثّ أوروبا على "ألا تكون تابعا" للولايات المتحدة أو الصين.

ويحكم الصين وتايوان نظامان منفصلان منذ عام 1949، لكن بكين تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها ستستعيده وبالقوة إن لزم الأمر.

وبعد يومين من زيارة الرئيس ماكرون للصين في مطلع نيسان/أبريل، عبرت فرقاطة مراقبة فرنسية مضيق تايوان أثناء تنقلها من فيتنام إلى كوريا الجنوبية.

وكان هذا العبور "في المياه الدولية بموجب حريّة الملاحة" جزءا من مهمة مخطط لها منذ فترة طويلة، بحسب ما قالت قيادة أركان الجيش الفرنسي.