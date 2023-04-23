انتشار أمني بجميع المحافظات لتأمين ثالث أيام عيد الفطر

تواصل الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية انتشارها فى كافة ارجاء الجمهورية ضمن الخطة الامنية التى وضعتها وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

وكانت أعلنت قطاعات وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق لمواجهة كل مايخل بالأمن العام والحفاظ على النظام وتحقيق الإنضباط لحماية وتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية تكثيف الخدمات الأمنية والأقوال والإرتكازات بكافة المحاور والميادين والمنشآت الهامة والحيوية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع والدعم بعناصر من الشرطة النسائية.

و شملت الإجراءات تكثيف الخدمات المرورية ومواصلة تفعيل التقنيات التكنولوجية الحديثة لمتابعة وملاحظة الحالة المرورية بكافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.

بالإضافة إلى إضطلاع مديرى الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والوقوف على مدى يقظة وإلتزام القوات بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم خلال تنفيذ محاور الخطط الأمنية.

كما أعدت أجهزة الوزارة خطة إنتشار أمنى مُكثف بالمناطق التى تشهد تجمعات للمواطنين خاصة المتنزهات والحدائق ودور السينما والمسطح المائى لنهر النيل.

من جانبها تؤكد أجهزة وزارة الداخلية على مواصلة جهود توفير مناخ آمن لإحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والإستقرار.

وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى رفع درجات الإستعداد لتنفيذ الخطط الأمنية لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.