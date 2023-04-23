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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. أمريكا تجلي رعاياها من مقر سفارتها في الخرطوم

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الولايات المتحدة أتمت بنجاح عملية إجلاء موظفي سفارتها في السودان.

وأشارت الوكالة إلى أن عملية الإجلاء تشمل أعضاء البعثة الدبلوماسية وعائلاتهم وليس الرعايا الأمريكيين في السودان، مشيرةً إلى أن عددهم بلغ 70 موظفًا.

وأمس السبت، قال الجيش السوداني إنه ينتظر أن تبدأ عملية إجلاء كل البعثات الدبلوماسية التي تطلب دولها ذلك خلال الساعات القادمة، حيث ستقوم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين بإخلاء دبلوماسييها ورعاياها جوا بطائرات نقل عسكري تتبع لقواتها المسلحة من الخرطوم ويتوقع الشروع في ذلك فورا.

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وذكر مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان، أن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تلقى اتصالات من رؤساء عدد من الدول لطلب تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد وقد وافق على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين ذلك لمختلف الدول.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، إجلاء 91 مواطنا سعوديا و66 من رعايا دول أخرى بينهم دبلوماسيون من السودان، حيث وصل الرقم الإجمالي إلي 158 شخصًا.

وأكدت الخارجية السعودية، أن “عملية إجلاء السعوديين والرعايا الأجانب من السودان نفذتها القوات البحرية”، قائلة: أجلينا رعايا من جنسيات الكويت وقطر والإمارات ومصر وتونس من السودان”.

وأضافت: "أجلينا رعايا من جنسيات كندا وبنجلاديش وبوركينا فاسو من السودان".

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