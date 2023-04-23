إيران تنتقد التعليقات الأمريكية على أنشطة طهران العسكرية

استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني التصريحات الاستفزازية لوزيرة الخارجية الأمريكية بشأن الأنشطة العسكرية لطهران باعتبارها محاولة لتسويق الأسلحة الأمريكية من خلال معاداة إيران وخلق الانقسام بين دول المنطقة.



في بيان يوم الأحد ، انتقد الكناني وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين لتصريحاته حول خطط واشنطن لتعطيل الأنشطة العسكرية الإيرانية وفرض عقوبات جديدة ضد الجمهورية الإسلامية.

وكان في بيان صحفي في 20 أبريل ، قال بلينكين إن الولايات المتحدة "ملتزمة بشدة بعرقلة أنشطة المشتريات العسكرية الإيرانية" ، مضيفًا أن واشنطن كانت تحدد كيانات من إيران والصين لما وصفه بالتورط في السلوك المزعزع للاستقرار.

ورفض الكناني "التعليقات الاستفزازية" لوزيرة الخارجية الأمريكية حول البرنامج العسكري الإيراني ، وقال إن مثل هذه التصريحات جاءت لغرض وحيد هو تسويق الأسلحة الأمريكية من خلال إثارة "المشروع الفاشل لرهاب إيران" و "خلق الانقسام بين دول المنطقة".

وأكمل: "على عكس التصريحات غير الحكيمة لوزير خارجية النظام الأمريكي ، أكدت جمهورية إيران الإسلامية دائمًا على الحوار الإقليمي والتعاون والتعاون من أجل ضمان الأمن والمصالح المشتركة لدول المنطقة دون تدخل أجنبي".

وأشار المتحدث إلى أن "التطورات الإيجابية والتقدمية في المنطقة تعكس هذه السياسة الإيرانية.

وشدد على أن "البرنامج العسكري الإيراني له جوانب دفاعية ورادعة فقط وليس ضد أي دولة لا تفكر في العدوان على إيران".

وأشار إلى أن الإجراءات الأمريكية الخاطئة وغير الحكيمة على مدى عقود كانت السبب الجذري لانعدام الأمن وعدم الاستقرار والحروب في المنطقة.

ونصح الكنعاني الحكومة الأمريكية في النهاية بوقف "المواقف الخاطئة والمتداخلة وغير المسؤولة تجاه قضايا دول المنطقة وترك عملية تعزيز الاستقرار والهدوء تأخذ مجراها بتعاون ومشاركة دول المنطقة".

