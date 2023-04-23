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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد اغلاق محور شينزوابى | تعرف على الطرق البديلة

شينزوابى
شينزوابى

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لإستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل أسفل كوبرى سبيل المؤمنين فيما بين الإتجاهين للكوبرى بمحور شينزوأبى المتجه إلى طريق السويس الأمر الذى يتطلب غلق كلى لمحور شينزوأبى فى الوصلة من قبل كوبرى سبيل المؤمنين حتى بعد الكوبرى .

ويتم تحويل الحركة المرورية على النحو التالى:-

- المتجه إلى طريق السويس من محور شينزوأبى يسلك يميناً طريق الخدمة فيما قبل أسفل كوبرى سبيل المؤمنين وإستكمال سير المركبات بطرق الخدمة فيساراً إتجاه محور شينزوأبى مرة أخرى تجاه طريق السويس.

 على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال إبتداءاً من صباح يوم السبت الموافق 22/4/2023 ولمدة (30 يوماً) على أن يتم إعادة الشىء لأصله عقب الإنتهاء من الأعمال.

 ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

طريق السويس كثافات مرورية الحركة المرورية الإدارة العامة لمرور القاهرة الطرق البديلة الخدمات المرورية مشروع المونوريل

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