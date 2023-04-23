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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال إجلاء الرعايا | إطلاق نار على موكب السفارة الفرنسية بالخرطوم

صدى البلد

تعرض موكب السفارة الفرنسية لإطلاق نار في السودان، رغم الضمانات الأمنية من فرقاء الصراع فى السودان والبدء في "عملية إجلاء سريع" لمواطنيها وطاقمها الدبلوماسي.

 

من جانبه وجه الجيش السوداني الاتهام لقوات الدعم السريع بإطلاق النار على موكب السفارة الفرنسية، ما أدى إلى إصابة أحد الفرنسيين.

ونفت قوات الدعم السريع ما نسب إليها مؤكدة تعرض قواتها اليوم الأحد لهجوم بالطيران أثناء إجلاء رعايا فرنسيين من سفارة بلادهم مما عرض حياتهم للخطر وإصابة أحدهم.

وقالت بحسب وسائل إعلام: "نؤكد التزامنا الكامل بالهدنة وفتح الممرات الإنسانية لتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الضرورية وتسهيل حركة الرعايا الأجانب إلى مناطق الإجلاء".

وكانت الخارجية الفرنسية، قد أشارت في بيان مقتضب اليوم الأحد، إلى أن العملية ستشمل أيضًا مواطنين أوروبيين وآخرين من "دول شريكة حليفة"، دون أي تفاصيل إضافية.

فيما قال مصدر دبلوماسي إن كلّاً من قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع "قدّمت ضمانات أمنية" تسمح بإجراء هذه العملية.

ولفت المصدر نفسه إلى أن نحو 250 مواطنًا فرنسيًا يقيمون في السودان.

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الضمانات الامنية السودان عملية إجلاء السفارة الفرنسية

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