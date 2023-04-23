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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طلب إحاطة بشأن ظاهرة " اختلاط الرجال بالنساء" في صلاة العيد

ظاهرة اختلاط الرجال
ظاهرة " اختلاط الرجال بالنساء" في صلاة العيد

تقدمت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشأن تكرار ظاهرة الاختلاط بين الرجال والنساء في صلاة عيد الفطر المبارك.

وذكرت النائبة، في طلبها، انتشرت خلال السنوات الأخيرة، ظاهرة غريبة عن مجتمعنا، تنتشر للأسف في مصر دون غيرها من البلاد العربية والإسلامية، حيث شهدت ساحات بعض المساجد في مصر اختلاطا بين الرجال والنساء أثناء أداء صلاة عيد الفطر، رغم التحذيرات الدينية من هذه الظاهرة، حيث شُوهد في عدد من مساجد القاهرة والجيزة، مئات الرجال والنساء يقفون في صفوف واحدة لأداء الصلاة، من بينها ساحة ميدان مصطفى محمود.

وقالت، إن صلاة الرجال بجوار النساء في مصلى العيد في صف واحد من دون فاصل أو حاجز تعدٍ صريح على قواعد الشرع الشريف ولا يجوز.

وأوضحت "السواركة"، كما أن صلاة الرجال بجوار النساء، تعدٍ صريح على قوانين المحافظة على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة.

وأرجعت النائبة عايدة السواركة هذه الظاهرة إلى غياب التنظيم من قبل القائمين على هذه الساحات وعلى رأسها وزارة الأوقاف، فمن المعروف أن يزداد الازدحام وإقبال المواطنين بمختلف أعمارهم وأجناسهم على صلاة العيد سواء الفطر أو الأضحى، وهو ما يؤدي في النهاية إلى المشاهد التي نراها التي تُثير استهجان العامة.

وطالبت وزارة الأوقاف، بتحديد أماكن معينة في الساحات الكبرى تكون مخصصة فقط للسيدات يتولى الإشراف عليها الواعظات التابعين للوزارة، كما طالبت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي من شأنها الحفاظ على قواعد الآداب العامة لمنع تكرار هذه الظاهرة المؤسفة مرة ثانية التي تخالف الشرع قبل أن تخالف عاداتنا وتقاليدنا.

طلب احاطة وزير الاوقاف ظاهرة الاختلاط الرجال النساء صلاة عيد الفطر المبارك

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