كشف لغز قطع التيار الكهربائي بطريق الأوتوستراد بـ 15 مايو

حققت الأجهزة الأمنية بالقاهرة العديد من النتائج الإيجابية في بلاغات السرقات وضبط مرتكبيها .

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو من ضبط 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار - كمية من الكابلات الكهربائية الخاصة بأعمدة الإنارة) حال قيامهم بقص وسحب كابلات أحد أعمدة الإنارة بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم.

وبمواجهتهم اعترفوا بأن الكابلات المضبوطة بحوزتهم من متحصلات سرقة أعمدة الإنارة بالطريق محل البلاغ ، وأضاف أحدهم بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وبحوزته بطارية سيارة "مجهولة المصدر" حال تواجده بدائرة القسم، وبمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها من داخل سيارة حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "الضغط على الكبوت".

وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكبوت" ، وأقر بإرتكابه (4 وقائع سرقة بذات الأسلوب).

كما تم بإرشاده ضبط البطاريات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" ميكانيكى - مقيم بدائرة القسم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي منطقة التجمع الخامس ، تبلغ لقسم الشرطة من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة (5 هواتف محمولة – 5 ساعات يد) من داخل الشقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية) تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، وأقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب وإعترف بسرقة (مبلغ مالى وبعض الإكسسوارات والملابس) من داخل مسكن أحد الأشخاص بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها وأقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.