ستبقى راية الوطن خفاقة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

جاء بها:-

يُسعدنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والأربعين لتحرير سيناء أن نبعث لسيادتكم بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق .

سيادة الرئيس .. ستبقى بعون من الله راية الوطن المفدى خفاقة تعلن بجلاء .. أن سيادة الدولة المصرية على كامل حدودها.. أمرٌ لا يقبل التهاون ومن أجله تهون التضحيات.. وهى حقيقةٌ جسدها تاريخ شعب عظيم قدم على مر العصور أروع الأمثلة فى التضحية والعطاء والفداء واليوم يُبهر العالم بعزمه على مواجهة التحديات.. لدفع مسيرة العمل الوطنى بقيادتكم الحكيمة نحو التنمية والتقدم والرخاء .

نسأل الله العلى القدير أن يبارك جهود سيادتكم .. ويسدد خطاكم وأن يعيد هذه المناسبة الغالية .. على الأمة المصرية بكل الخير والازدهار.