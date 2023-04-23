عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. هيثم شاكر وأحمد جمال يحييان حفل عيد الفطر فى بورتو سعيد

هيثم شاكر وأحمد جمال
هيثم شاكر وأحمد جمال

يستعد المطربان هيثم شاكر وأحمد جمال لإحياء حفل مساء اليوم الأحد داخل بورتو سعيد، للاحتفال مع جمهورهما بعيد الفطر.

ومن المفترض أن يبدأ الحفل المطرب الشاب أحمد جمال بتقديم مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ويعقبها فقرة المطرب هيثم شاكر الذي يصعد على المسرح فى تمام الساعة العاشرة مساء.

ويقدم هيثم شاكر خلال هذا الحفل مجموعة متميزة من أشهر أغانيه ومنها معرفة قديمة وخليك جنبي وأعدائك كترت وارمي حمولك عليا ومفيش بعد بينسي و هنتقابل بعدين وغيرها من أشهر أغانيه.

 

هيثم شاكر يطرح أغنية مسيلي على عيونك

 

طرح المطرب هيثم شاكر أحدث أغانيه بعنوان "مسيلي على عيونك" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة.

"مسيلي  على عيونك" كلمات الشاعر أحمد سامي، والملحن محمد النادي، والموزع الموسيقي شريف مكاوي. 

يذكر أن آخر أغنيات هيثم شاكر كانت أغنية "شفت"، التي طرحها مؤخرا وشاركته غناءها الفنانة ميرنا هشام، وكان بمثابة أول ديو غنائي في العام الجديد 2023.  وأغنية "شفت" كلمات منة عدلي القيعي وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع شريف مكاوي.

هيثم شاكر أحمد جمال عيد الفطر المطرب الشاب أحمد جمال بورتو سعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار عزله.. اللوائح تصدم مرتضى منصور في تعيينه مستشارا لنادي الزمالك

250 جنيها .. دعم إضافي على بطاقات التموين لبعض الفئات.. مستند

في دوري أبطال أفريقيا.. كاف يصدم الأهلي قبل إياب الرجاء المغربي

480 جنيها|تراجع غير مسبوق يضرب الذهب عالميا ثالث أيام العيد وعيار21 مفاجأة

بعد استقراره 44 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه ثالث أيام العيد

تراجع في سعر الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21 الآن

هانلبس صيفي رسمي في هذا التوقيت | بشائر سارة من الأرصاد للمصريين

كهربا كلمة السر .. شرط وحيد لـ الأهلي لخوض السوبر أمام الزمالك

موضوعات متعلقة

مسلسل حرب الحلقة الأخيرة|مقتل الظافر على يدي محمد فراج.. وإجهاض عملية ماسبيرو

نشرة الفن .. إيرادات أفلام العيد | شيكو الأول .. وبدء عرض سفاح الجيزة في هذا الموعد

ربنا يديم عليها ضحكتها.. ماجد المصري يوجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز

مع أسر الشهداء وخارج مصر.. كيف احتفل النجوم بعيد الفطر؟

يا عبده.. أغنية جديدة لـ محمود الليثي ويسرا

بدء التحضير للجزء الثاني من قصة حب لـ هنا الزاهد وأحمد حاتم

أنا آسف.. أحمد السقا يعتذر عن واقعة الثعبان في رامز نيفر إند

سفاح الجيزة.. اسم مسلسل أحمد فهمي الجديد والعرض بعد عيد الفطر

ترشيحاتنا

المقصود بقول النبي "انتضلوا واخشوشنوا ".. علي جمعة يوضح

إسرائيل تحتجز برلمانياً بمجلس النواب الأردني بزعم محاولة تهريب أسلحة 

خديلك نفسين هتعدلي دماغك.. زوجة بـ حلوان: بيتي بقى ماخور لجلسات الأنس

جيوش من الزائرين.. زحام كبير في ثالث أيام العيد بحدائق القناطر الخيرية |صور

أول تعليق من الكاف بعد فوز الأهلي على الرجاء المغربي

عمرة مجانية.. شاب سعودي يقدم هدية ضخمة لجميع متابعيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرة مجانية.. شاب سعودي يقدم هدية ضخمة لجميع متابعيه

كارثة.. طبيب يحذر من عصير القصب لاحتوائه على بويضات الحشرات

بعد تسمم أسرة كاملة.. 3 طرق سهلة للتمييز بين اللحم السليم والفاسد

ما يفرقش عن الإنسان.. شاهد| الروبوت أليكس بـ8 مليون دولار

فيديو

رجل أعمال معروف يلقي أموالًا على المارة في الشارع "فيديوجراف"

جمبري الفراولة وتريند منى زكي في تحت الوصاية .. ما قصته؟ «فيديوجراف»

من البلكونة .. فيديو يثير السخرية لرجل يلقي بالأموال فوق رؤوس المارة

الزلزال هو البداية.. مخاوف من كارثة عالمية في المتوسط| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ