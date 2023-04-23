اليوم.. هيثم شاكر وأحمد جمال يحييان حفل عيد الفطر فى بورتو سعيد

يستعد المطربان هيثم شاكر وأحمد جمال لإحياء حفل مساء اليوم الأحد داخل بورتو سعيد، للاحتفال مع جمهورهما بعيد الفطر.



ومن المفترض أن يبدأ الحفل المطرب الشاب أحمد جمال بتقديم مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ويعقبها فقرة المطرب هيثم شاكر الذي يصعد على المسرح فى تمام الساعة العاشرة مساء.



ويقدم هيثم شاكر خلال هذا الحفل مجموعة متميزة من أشهر أغانيه ومنها معرفة قديمة وخليك جنبي وأعدائك كترت وارمي حمولك عليا ومفيش بعد بينسي و هنتقابل بعدين وغيرها من أشهر أغانيه.





هيثم شاكر يطرح أغنية مسيلي على عيونك

طرح المطرب هيثم شاكر أحدث أغانيه بعنوان "مسيلي على عيونك" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة.

"مسيلي على عيونك" كلمات الشاعر أحمد سامي، والملحن محمد النادي، والموزع الموسيقي شريف مكاوي.

يذكر أن آخر أغنيات هيثم شاكر كانت أغنية "شفت"، التي طرحها مؤخرا وشاركته غناءها الفنانة ميرنا هشام، وكان بمثابة أول ديو غنائي في العام الجديد 2023. وأغنية "شفت" كلمات منة عدلي القيعي وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع شريف مكاوي.