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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفضل الذكر والحسنات.. هدي نبوي عظيم لاتغفله في الصباح والمساء

الذكر
الذكر

كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن ذكر هو أفضل الحسنات، ورد ذكره في الهدي النبوي. 

أفضل الذكر والحسنات

وأوضح خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه من فضائل كلمة التوحيد، أنها أفضل الحسنات، مستدلا بما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله : علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار ؟ قال صلى الله عليه وسلم : إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة. قال: قلت : من الحسنات ( لا إله إلا الله ). قال : نعم هي أفضل الحسنات)،المسند رقم 21525 وقال الشيخ الأرنؤوط : حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة أشياخ شمر بن عطية. 

وقال الإمام الشوكاني : في الحديث دليل على أن كلمة التوحيد هي أفضل الذكر وأفضل الحسنات وحق لها  ، فإنها مفتاح الإسلام بل بابه الذي لا يدخل إليه إلا منه ، بل عماده الذي لا يقوم بغيره ، وهي أحد أركان الإسلام ، وهي الفارق بين الإسلام والكفر وبين الحق والباطل، تحفة الذاكرين. 
وشدد على كل مسلم  أن يحرص على الإكثار من قول ( لا إله إلا الله) ففى كل مرة له بهذا الذكر العظيم حسنات وله مغفرة للسيئات. 

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فضيلة كلمة التوحيد

وفي بيانه فضيلة كلمة التوحيد، قال: من فضائل كلمة التوحيد أنها أثقل من السماوات والأرض فالذاكر بها له منزلة عظيمة عند الله تعالى، حيث روى الإمام أحمد في المسند في حديث طويل جاء فيه : عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أن نوحا  عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين ،آمرك ب (لا إله إلا الله) فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت فى كفة و (لا إله إلا الله ) في كفة رجحت بهن ( لاإله إلا الله) ، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن (لا إله إلا الله) ، وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر ) وهو حديث صحيح. 

صلاة الاستخارة وتيسير أمور المسلم 

ورد في فضل صلاة الاستخارة وكيفيتها ما يلي: 

عن جابر رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن . 

إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: (اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام العيوب .
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي. أو قال في عاجل أمري وعاجله. فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري . أو قال في عاجل أمري وآجله . فاصرفه عني واصرفني عنه . واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به . ويسمي حاجته ). صحيح البخاري كتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة . 

وشدد على التالي: 

1- هذا الدعاء وذلك التحصين بالغ الأهمية لذلك قال سيدنا جابر رضي الله عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن .

2- تصلى صلاة الاستخارة عند الأمور المباحة لأن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما إذ هما مطلوبان شرعا . والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما إذ المطلوب تركهما .

3- تستحب في الفعل المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأبه ويقتصر عليه .

4- قول سيدنا جابر ( في الأمور كلها ) يشمل كل الأمور عظيمها وحقيرها فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم .

5- قال الإمام النووي : يجوز أن يدعو بدعاء الإستخارة عقب راتبة الظهر مثلا .
وذكر الحافظ ابن حجر أن ذلك بشرط أن ينوي صلاة الراتبة وصلاة الاستخارة في نية واحدة .

6- ذكر النووي أنه يقرأ في الركعتين ( الكافرون والإخلاص)، وقال بعض المحققين لم نقف على دليل في ذلك فليقرأ العبد بما أراد وكله خير  . 

7- على من صلى صلاة الاستخارة أن يفرغ قلبه من الميل إلى الشيء الذي يقصده حتى يكون صادقا في استخارته ربه عز وجل .

8- يفعل العبد بعد صلاة الإستخارة والدعاء المذكور ما ينشرح به صدره . 

9- المراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبها أو فيها. ومواضع الدعاء في الصلاة في السجود أو بعد التشهد قبل أن يسلم المصلي .

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