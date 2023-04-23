طرحت تذاكر بطولة أفريقيا لكرة السلة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 إبريل الجاري حتى 5 مايو المقبل عبر موقع https://tazkarti.com/#/matches .

طرح تذاكر بطولة أفريقيا لكرة السلة عبر موقع تذكرتي

وقعت شركة برزنتيشن سبورت، برئاسة سيف الوزيري، عقد شراكة مع الـ BAL برعاية الـ NBA لاستضافة مجموعه النيل الـ BAL دوري كرة السلة الأفريقي والمزمع إقامتها بصالة الدكتور حسن مصطفى.

وأجريت مراسم قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة "BAL 3" رجال، حيث جاء الأهلي على رأس مجموعة تضم إلى جانبه فرق: كيب تاون الجنوب أفريقي، وسيتي أوليرس الأوغندي، وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني.