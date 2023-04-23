مانشستر يونايتد يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لملاقاة السيتي

تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى دور نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على نظيره برايتون بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات دور نصف النهائي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: بيساكا - ليندلوف - شاو - دالوت

خط الوسط: كاسيميرو - إيريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - راشفورد - مارسيال.

وسيلاقي نظيره مانشستر سيتي في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، الذي اكتسح شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة عن طريق الجزائري رياض محرز.