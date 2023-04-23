الاهرامات تستقبل 80 ألف مصري وأجنبي في العيد وبلاغات التحرش صفر

حصرت شرطة السياحة والاثار عدد الزائرين الذين استقبلتهم المنطقة الاثرية بالجيزة خلال عيد الفطر المبارك حيث وصل العدد إلى 80 ألف زائر مصري واجنبي.

وزار 58 ألف مصري منطقة الأهرامات وأبو الهول والبانوراما كما استقبلت المنطقة قرابة 22 ألف سائح أجنبي وساعدت الأحوال الجوية على زيادة الأعداد، وقامت شرطة السياحة بتنظيم وتأمين الزائرين والدفع بضباط مباحث السياحة والآثار، وأفراد من الإدارة لتنفيذ خطة تامين احتفالات العيد على اكمل وجه.

رصدت الخدمات الامنية حالات من الاصابات الخفيفة بين الزائرين نتيجة سقوط بعض منهم من أعلي الجمال والخيل او أسوار المنطقة الاثرية وتم اسعافهم بالمنطقة حيث تتواجد سيارات الاسعاف، بينما لم تتلق شرطة السياحة والاثار اية بلاغات تحرش سواء من مصريات أو اجنبيات ورفعت قوات تامين المنطقة الاثرية تقريرا لقطاع شرطة السياحة والاثار باعداد الزوار والحالة الامنية طوال ايام العيد الثلاث.

وسادت حالة من البهجة بين المواطنين، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية بالمنطقة الآثرية، وقال أحد الزائرين، إنه حرص على اصطحاب أسرته لزيارة المنطقة الآثرية، والاحتفال بعيد الفطر المبارك كما أثنى على الدور الذى يقوم به رجال الأمن، لتأمين الزائرين، سواء كانوا مصريين أو سائحين، وانتشار رجال الأمن فى المنطقة الآثرية بالكامل، وأنه يحرص كل إجازة على اصطحاب أسرته لزيارة الأهرامات، لتعريف أبنائه بمعالم مصر السياحية والحضارة المصرية.

وشهدت المنطقة انفراجه كبيرة فى السوق السياحى، وأقبل الزائرين على شراء الهدايا التذكارية من البازرات السياحية.