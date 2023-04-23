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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهل السويس يستمتعون بفسحة العيد على الكورنيش وفي الحدائق العامة.. شاهد

فسحة العيد بالسويس
فسحة العيد بالسويس

استمتع أبناء السويس بفسحة العيد لليوم الثالث في اماكن الخروج المنتشرة  في أرجاء المحافظة السويس في  الكورنيش المطل على خليج السويس وفي الحدائق العامة، وبخاصة  الحدائق العامة المتعددة الموجودة  فى حي السويس وفى منطقة بور توفيق على شاطئ الخليج وقناة السويس.

 

واعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد، وتجهيز2 ممشي و2 كورنيش، و4 حدائق رئيسية، لاستقبال المواطنين خلال ايام عيد الفطر، حيث رفع جهاز الحدائق والتجميل والنظافة من كفاءة تلك الاماكن لتستقبل المواطنين خلال العيد.

 

على شاطئ القناة وخليج السويس  أبناء السويس  يستمتعون  بفسحة عيد.

 

شهدت الحديقة  الفرنساوي، بمنطقة بور توفيق، والتي تضم أشجار عريقة تخطى بعضها حاجز القرن من الزمان، ومناظرها الخلابة الجميلة، بعد التطوير، وتحولها إلي سيشن طبيعي مفتوح مجانى لتصوير ذكريات الزفاف،  خاصة وانها تطل على قناة السويس، مباشرة ويفضل البعض التقاط الصور التذكارية بها حديقة بور توفيق (هيئة قناة السويس) والخالدين فسحة عيد الفطر في السويس.

 

استقبلت حديقة بور توفيق (هيئة قناة السويس)، الأسرمن اهالي السويس، والتي تعد  من أشهر الحدائق العامة المجانية، في فسحة عيد الفطر و اماكن الخروج  في محافظة السويس، وهى التي تقع  في طريق بور توفيق، وتمتد لأكثر من 4 كيلو متر مربع ، حيث افترش المئات من العائلات النجيلة، لقضاء أوقات سعيدة وبأقل تكلفة، ويأتي إليها الزوار، من مختلف احياء المحافظة

 

كما شهدت  حديقة الخالدين بأول طريق صلاح نسيم، استمتاع العشرات من أبناء المدينة الباسلة، بالمساحات الخضراء و أحواض الورود، بالتقاط الصور التذكارية والمرح، وهى من الحدائق المفتوحة أيضاً  بالمجان.

 

 كورنيش وممشي السويس والسي فيو الجديد متعة الفسحة فى  عيد الفطر.

 

ابناء السويس، يفضلون قضاء الاوقات الممتعة، فى عيد الفطر، على ضفاف خليج السويس، وبالقرب من قناة السويس، فكانت فسحة عيد الفطر، على  كورنيش السويس الجديد والممتد لمساحة كيلو متر على شاطئ الخليج، وكذلك ممشي الكورنيش الذى يضم عدد من المحلات والكافيهات، بالإضافة إلى ممشي اهل السويس وممشي النخيل، باول طريق بور توفيق، وكورنيش السويس القديم، حيث استقبلت تلك الاماكن المئات بعد ظهر ثاني ايام عيد الفطر حيث يفضل أبناء السويس الخروج أخر النهار والاستمتاع بمياه الخليج ورؤية المراكب وهى تعبر قناة السويس، من على مرمي البصر.

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