تنذر بكارثة.. ظاهرة صادمة في جبال الألب

في تقرير جديد صادم، وجد الخبراء والعلماء أنه لم يتبق أي ثلوج في جبال الألب الصيف الماضي لأول مرة في التاريخ، لـينذر ذلك بـ كارثة كبيرة.

يحذر العلماء من أن ذوبان الأنهار الجليدية في أوروبا كان خارج المخططات خلال السنوات القليلة الماضية ، في خضم تغير المناخ المتفاقم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فقدت جبال الألب السويسرية ستة في المائة من حجم أنهارها الجليدية بين عامي 2021 والعام الماضي ، واشتدت حدتها بسبب موجات الحر وقلة الثلوج وهبوب غبار الصحراء.

كما سجل الخبراء أيضًا درجة حرارة 0 درجة مئوية بارتفاع قياسي بلغ 5000 متر، وهو ما يحدث لأول مرة منذ ما يقرب من 70 عامًا.

قبل إصدار التقرير ، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أنه"'يجب علينا تسريع وتيرة العمل، والعمل بسرعة للتخفيف من مشكلات الاحتباس الحراري".

قال:" لدينا الأدوات والمعرفة والحلول، لكن يجب علينا أن نسرع ​​وتيرتها. نحن بحاجة إلى إجراءات مناخية معجلة مع تخفيضات أعمق وأسرع للانبعاثات للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية".

وأضاف:"نحتاج أيضًا إلى استثمارات موسعة على نطاق واسع في التكيف والمرونة ، لا سيما بالنسبة للبلدان والمجتمعات الأكثر ضعفًا التي لم تفعل سوى القليل للتسبب في الأزمة".

كشفت حالة المناخ العالمي لعام 2022 ، التي صدرت اليوم ، أن السنوات الثماني الماضية كانت الأكثر سخونة على مستوى العالم ، بينما تحطمت الأرقام القياسية في أوروبا من حيث ذوبان الأنهار الجليدية.

تشتهر سلسلة الجبال الأوروبية بغطاء من الثلج طوال معظم العام ، مما يجذب المتزلجين على الجليد في جميع أنحاء العالم، لكن الآثار الصارخة لتغير المناخ أدت إلى اختفاء هذا الغطاء تمامًا ، حيث بدأ ذوبان الجليد قبل شهر واحد من المعتاد في عام 2022.

عندما انفجر الغبار الصحراوي على سلسلة الجبال في مارس الماضي ، تسارع هذا الذوبان أكثر حيث كان انعكاس الطاقة الشمسية محدودًا.

قال بلير تريوين من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لصحيفة التايمز: "كان الشتاء جافًا تمامًا ، لذا كانت كمية الثلج التي تراكمت خلال الشتاء أقل من المعتاد ، ثم كان هناك صيف حار جدًا باستمرار. لذلك كان لديك ذوبان أسرع من المعتاد".

كما أظهرت أبحاث أخرى من العام الماضي أن الغطاء النباتي فوق خط الأشجار قد زاد عبر ما يقرب من 80 في المائة من جبال الألب خلال الـ 38 عامًا الماضية، وجاء ذلك في الوقت الذي انخفض فيه الغطاء الثلجي بشكل ملحوظ في حوالي 10 في المائة من المساحة التي تم قياسها.