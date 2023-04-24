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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان: احضر لفيلم جديد من تأليف محمد سامي

صدى البلد

كشف الفنان محمد رمضان عن تفاصيل أحدث أعماله السينمائية هارلي وذلك خلال لقاءه مع برنامج انسايدر.

وقال ان هناك فيلما جديدا يحضره من تأليف المخرج محمد سامي واكد انه سيكون مفاجأة للجمهور.

كشف الفنان محمد رمضان، عن قيمة العيدية، التي كان يحصل عليها، في مرحلة الطفولة والشباب، قائلا “ابويا وامي وعمتي كانوا بيدوني عيدية وخالي ووقتها أعتقد أن ابويا ادانى 10 جنيهات وامي أدتني 5 جنيهات وعمتي 5 جنيهات”.

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وقال محمد رمضان، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، "كنت بجمع 25 جنيها وبعيد بيهم".

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مكانوش بيفرضوها علينا 
وتابع الفنان محمد رمضان: "كونت ثقافتي الفنية من أبويا وأمي، فأبويا مثقف وكان على طول بيقرأ جرائد والأفلام اللي كانوا بيشوفوها ومكانوش بيفرضوها علينا إحنا ورثناها"

محمد رمضان محمد سامى الفنان محمد رمضان صاحبة السعادة المخرج محمد سامي

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