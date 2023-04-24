محمد رمضان: نشأت في شارع به ترابط أسري وأخويا في الرضاعة مسيحي

قال الفنان محمد رمضان، “أنا اتربيت في شارع فيه تماسك وترابط وكنا 3 بيوت مسلمين والباقي مسيحيين وما كانش فيه فرق بينا وأنا أخويا في الرضاعة مسيحى واسمه رومانى جرجس، وكنا بناكل عند بعض”.

وتابع محمد رمضان، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”: "عند بيت خالي طلعت ألعب كورة في الشارع مع ناس معرفهاش وحصلت خناقة مع واحد وضربته، وجرى جاب ناس كتير بأعمار مختلفة وماسكين خشب وحاجات، وهما داخلين رفعت إيدي وقلت لهم أنا صايم فكلهم نزلوا الخشب وسكتوا.. وهنا أيقنت إنى هكون ممثل كبير".

الأغنية تخطت حدود الإعلان

وكشف الفنان محمد رمضان، بداية دخوله في عالم الغناء، قائلا "في البداية أنا عملت أغنية جوا إعلان .. وبعد كده الأغنية تخطت حدود الإعلان وبقيت تشتغل في الأفراح والشواطئ والعربيات"