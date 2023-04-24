عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد رمضان: نشأت في شارع به ترابط أسري وأخويا في الرضاعة مسيحي

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

قال الفنان محمد رمضان، “أنا اتربيت في شارع فيه تماسك وترابط وكنا 3 بيوت مسلمين والباقي مسيحيين وما كانش فيه فرق بينا وأنا أخويا في الرضاعة مسيحى واسمه رومانى جرجس، وكنا بناكل عند بعض”.

وتابع محمد رمضان، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”: "عند بيت خالي طلعت ألعب كورة في الشارع مع ناس معرفهاش وحصلت خناقة مع واحد وضربته، وجرى جاب ناس كتير بأعمار مختلفة وماسكين خشب وحاجات، وهما داخلين رفعت إيدي وقلت لهم أنا صايم فكلهم نزلوا الخشب وسكتوا.. وهنا أيقنت إنى هكون ممثل كبير".

 

 الأغنية تخطت حدود الإعلان

 وكشف الفنان محمد رمضان، بداية دخوله في عالم الغناء، قائلا "في البداية أنا عملت أغنية جوا إعلان .. وبعد كده الأغنية تخطت حدود الإعلان وبقيت تشتغل في الأفراح والشواطئ والعربيات"

الفنان محمد رمضان صاحبة السعادة محمد رمضان الرضاعه العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهز فلوسك الأربعاء.. أعلى فائدة على شهادات الادخار بجميع البنوك

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

رعدية على هذه الأماكن.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم

أخبار الأهلي.. كاف يصدم الأحمر قبل مواجهة الرجاء.. وشرط لخوض السوبر أمام الزمالك

هدية الحكومة لأصحاب المعاشات.. زيادة 6% في المخصصات المالية بالموازنة الجديدة |تفاصيل

قنبلة الموسم.. إعلامي: رمضان صبحي يرافق نجمي الأهلي للدوري السعودي

بأمر الرئيس.. زيادة الدعم المخصص للإسكان الاجتماعي لـ10.2 مليار جنيه بمعدل نمو 31.5%

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

ترشيحاتنا

مقتل 60 شخصا في هجوم مسلح شمال بوركينا فاسو

ماكلارين تعيّن مدير تصميم بنتلي رئيسا تنفيذيا جديدا لها

تحذيرات من تسونامي.. زلزال عنيف يضرب جزر بنيوزيلندا

الأزمة مثارة.. موقف الشناوي من المشاركة في السوبر بعد إيقافه 3 مباريات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

بيان عاجل من السفارة الليبية في الخرطوم بشأن إجلاء رعاياها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينفصلان بنسبة 90٪... 4 علامات تتنبأ بـ الطلاق بين الزوجين

نوع نادر من مرض السكري|تفاصيل مهمة

تنذر بكارثة.. ظاهرة صادمة في جبال الألب

بعد عودتهما… 10 صور أثارت الجدل لـ نسرين طافش وزوجها

فيديو

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

أزمة كبيرة تنتظر الأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء بسبب الوداد.. فيديوجراف

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

أكلة شهيرة في العيد.. فوائد في الترمس تجعلك لا تستغني عنه أبدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ