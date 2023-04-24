ماذا سيحدث لو تعطل تابلت الطالب أثناء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكترونية؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا داعي للقلق من فكرة احتمالية تعرض الطالب لتعطل التابلت داخل لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الالكترونية المقرر تأديتها على التابلت.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إنه تم التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي في حال حدوث عطل في جهاز التابلت أثناء أداء الطالب للامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بعد تحرير المحضر للطالب الذي تعرض لتعطل التابلت داخل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، سيتم اللجوء الى الامتحان الورقي فورا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الامتحان الورقي الذي سيتاح للطالب في هذه الحالة سيكون هو ذات الامتحان الالكتروني، وسيكون متاحا لطلاب (منازل - الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا).

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تصحيح الامتحانات الورقية التي أداها طلاب (منازل - الطلاب الذين لم يتمكنوا من اداء الامتحان إلكترونيا) داخل المدرسة في سرية تامة اسوة بما تم في الفصل الدراسي الاول مع التأكيد على اعلان النتيجة لجميع الطلاب (إلكتروني / ورقي19 في آن واحد.



وكانت قد نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على كافة الجهات المعنية ، والادارات التعليمية التابعة للمديريات التعليمية ، بمراعاة الالتزام بمواعيد عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ، بدءا من يوم السبت الموافق 6 مايو وعدم عقد اي امتحانات خارج المواعيد المحددة