عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ماذا سيحدث لو تعطل تابلت الطالب أثناء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكترونية؟

رضا حجازي
رضا حجازي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا داعي للقلق من فكرة احتمالية تعرض الطالب لتعطل التابلت داخل لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الالكترونية المقرر تأديتها على التابلت.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إنه تم التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي في حال حدوث عطل في جهاز التابلت أثناء أداء الطالب للامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بعد تحرير المحضر للطالب الذي تعرض لتعطل التابلت داخل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي،  سيتم اللجوء الى الامتحان الورقي فورا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الامتحان الورقي الذي سيتاح للطالب في هذه الحالة سيكون هو ذات الامتحان الالكتروني، وسيكون متاحا لطلاب (منازل - الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا).

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تصحيح الامتحانات الورقية التي أداها طلاب (منازل - الطلاب الذين لم يتمكنوا من اداء الامتحان إلكترونيا) داخل المدرسة في سرية تامة اسوة بما تم في الفصل الدراسي الاول مع التأكيد على اعلان النتيجة لجميع الطلاب (إلكتروني / ورقي19 في آن واحد.
 

وكانت قد نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على كافة الجهات المعنية ، والادارات التعليمية التابعة للمديريات التعليمية ،  بمراعاة الالتزام بمواعيد عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ، بدءا من يوم السبت الموافق 6 مايو وعدم عقد اي امتحانات خارج المواعيد المحددة

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم الاول والثاني الثانوي الثانوي التابلت امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة خلوا بالكم.. الأرصاد تفجر مفاجأة في طقس اليوم

أسعار الحديد تتراجع بقوة لأول مرة منذ ديسمبر عالميا| وهذه قيمة الطن الآن

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار21 بعد العيد

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

11 مليون مستفيد من الزيادة| موعد صرف معاش شهر مايو

بعد 45 يومًا من الثبات|مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه بعد العيد

رعدية على هذه الأماكن.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم

الأهلي يفقد الشناوي في 3 مباريات مهمة

ترشيحاتنا

هل يجوز صيام الست من شوال عن الميت؟.. الإفتاء: له هدية عند إفطارك

الجرام بـ2109 جنيهات.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين

أقوى من أقنعة الغاز.. ما هو غاز الخردل المستخدم في الحرب العالمية الأولى؟

غرامة 10 آلاف جنيه .. احذر الكتابة على العملات الورقية

دعاء الصباح.. 12 كلمة تحفظك وأبناءك من عيون الجن والحاسدين رددها 3 مرات

قبل تتويجه رسميا.. أزمات تواجه الملك تشارلز في الحكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة الإجازات.. طريقة عمل كفتة داود باشا

طبيبة تكشف مزايا وفوائد اللبن الجاموسي عن البقري

أغنى شاب في مصر يحصل على عيدية 90 ألف جنيه| شاهد

نشرة المرأة والصحة| 4 علامات تتنبأ بـ الطلاق بين الزوجين.. صور أثارت الجدل لـ نسرين طافش وزوجها

فيديو

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

أزمة كبيرة تنتظر الأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء بسبب الوداد.. فيديوجراف

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

أكلة شهيرة في العيد.. فوائد في الترمس تجعلك لا تستغني عنه أبدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ